Maju Coutinho é atacada por apoiadores de Bolsonaro

Publicado 22/10/2020 16:40 | Atualizado 22/10/2020 16:42

Maju Coutinho aproveitou a visibilidade no Jornal Hoje, da Globo, para se posicionar, mais uma vez, contra o racismo. Ao chamar uma reportagem, apresentadora mostrou indignação diante do caso de um jovem negro que estava preso há três anos, injustamente.



"E agora a gente fala de um caso absurdo. Um jovem negro de 26 anos foi solto essa madrugada depois de passar quase três anos preso por crimes que ele não cometeu. Lucas, como eu disse, é negro é e pobre", ressaltou a jornalista.



Após a reportagem, Maju continuou e fez um protesto: "Tem que mudar a mentalidade de que preto parado é suspeito, e correndo é culpado", disse Maju.



A atitude da jornalista foi assunto no Twitter, que aplaudiu a fala. "Precisamos falar o óbvio, porque esse pensamento está impregnado no imaginário social", comentou uma usuária. "Raro âncoras comentando assim as notícias na Globo. Representatividade!", escreveu outro.