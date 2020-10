Rodrigo Bocardi e Gloria Vanique Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2020 13:45 | Atualizado 23/10/2020 13:53

Rio - Rodrigo Bocardi usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para se despedir da colega de bancada Gloria Vanique. A jornalista aceitou a proposta da CNN Brasil e deixou a Rede Globo, onde apresentou por oito anos o Bom Dia São Paulo ao lado de Bocardi.

No Instagram, o jornalista disse que a foto é um retrato da convivência deles. "Foram 8 anos de madrugada, falando bom dia juntos. Dividimos muitos sorrisos, algumas lágrimas. Nos provocamos, nos sensibilizamos. Ficamos indignados, cobramos, ousamos, erramos, corrigimos os erros. E informamos! Sempre focando na qualidade e na credibilidade. Construímos uma ligação quase que familiar com vocês que estão lendo essas palavras. Que privilégio acordar assim. Que parceria!”, escreveu Bocardi. No Instagram, o jornalista disse que a foto é um retrato da convivência deles. "Foram 8 anos de madrugada, falando bom dia juntos. Dividimos muitos sorrisos, algumas lágrimas. Nos provocamos, nos sensibilizamos. Ficamos indignados, cobramos, ousamos, erramos, corrigimos os erros. E informamos! Sempre focando na qualidade e na credibilidade. Construímos uma ligação quase que familiar com vocês que estão lendo essas palavras. Que privilégio acordar assim. Que parceria!”, escreveu Bocardi.

“A roupa nas fotos escondem, mas os ombros de ambos estão calejados por servir de apoio nos momentos mais difíceis da vida de cada um de nós. Foram mais de 2 mil edições de Bom dia São Paulo juntos. Mais de 4 horas juntos por dia. Isso só no ar, só no estúdio. Que história! Que orgulho! Espero que pra você – Gloria Vanique – a honra e a satisfação sejam semelhantes às minhas. Obrigado por tudo! Misturo choro e sorriso agora porque sinto a partida, mas celebro a sua conquista por novos desafios. Antes de encerrar, faço o último pedido: durma muito até acordar e exiba a sua felicidade porque mesmo de longe vou conseguir enxergar esse sorriso tão largo e contagiante. Beijo carinhoso”, finalizou o jornalista.

Por sua vez, Gloria também usou a rede social para se despedir. “Foram 13 anos de empresa. Reportagens pra todos os jornais locais e de rede, projetos especiais, apresentações de todos os jornais locais e do Bom dia Brasil e muita experiência. E, além disso, a convivência com tanta gente querida. Mas, o nosso mundo do jornalismo é assim, dinâmico. E eu não consigo me acomodar na zona de conforto. Gosto de desafio. Estou me lançando a mais um. Sempre com amor à profissão, ética e respeito aos novos colegas e amigos que farei na CNN e aos que deixo na TV Globo", refletiu Glória.



"Agradeço muuuito a todos os queridos, pacientes e compreensivos companheiros dos estúdios e da reportagem que me ajudaram e me ensinaram tanto! É gente demais, mas cada um fez uma grande diferença na minha carreira. Não tenho como citar nomes porque posso ser injusta, mas quero agradecer a cada companheiro da nossa madrugada no Bom dia São Paulo. E obrigada CNN Brasil por confiar em mim e me dar esta oportunidade de um novo ciclo!”, completou a jornalista.