Gizelly Bicalho participa do Luciana By Night nesta quinta-feira Divulgação / RedeTV!

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 14:51 | Atualizado 27/10/2020 14:52

Rio - A ex-BBB Gizelly Bicalho conversa com Luciana Gimenez no "Luciana By Night", que vai ao ar nesta terça-feira, na RedeTV!. No bate-papo, Gizelly fala sobre seu envolvimento com João Haddad, ex-participante do "De Férias com o Ex".

"Foi uma brincadeira no canal do Matheus [Mazzafera]. Passa ou pega, eu disse que pego, ele é gatíssimo. (…) Conversei com o Haddad e trocamos figurinhas sobre reality shows via rede social, mas só isso", explica Gizelly, que afirmou que ficava com mais homens antes da fama.

"Quando era anônima, ia nas festas e beijava as pessoas, mas agora se eu beijar alguém, eu já estou namorando. Saiu essa notícia e meu contatinho não quis mais ficar comigo, porque achou que era verdade. Perdi todos os contatinhos (risos).”



A capixaba comenta sobre a vida após o reality, faz um balanço de sua participação e responde enfática ao ser questionada se foi a vilã no Big Brother Brasil: “Não, e estou longe de ser.”