Maisa Silva deixa o SBT após 13 anos Reprodução Internet

Por O Dia

Em clima de despedida do SBT, a apresentadora Maisa Silva garantiu que vai voltar à emissora, ao menos uma vez por ano, para participar do Teleton.



"Pra eu sair do Teleton, teriam que me desligar forçada, sairia arrastada e voltaria como voluntária secretamente, com o cabelinho raspado, disfarçada para ninguém perceber. O Teleton mudou a minha vida. Foi um dos primeiros contatos com solidariedade que tive na vida. Eu vou estar aqui todos os anos para contribuir com essa casa", afirmou Maisa, durante uma coletiva de imprensa do Telefone 2020, nesta terça-feira (27).



A apresentadora é madrinha digital da campanha, que tem como objetivo arrecadar doações para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).



Na coletiva, a estrela teen voltou a afirmar que está de saída do SBT para buscar novos desafios, mas que deixa a casa com boas relações. "É um até logo. Tenho aqui uma família que me acolhe. Aqui sempre vai ser meu lar, independentemente da minha idade", finalizou.