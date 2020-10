Lipe e Biel no reality 'A Fazenda 12' Reprodução/Record TV

Rio - Antes de dormir, nesta-terça-feira, Lipe, que está na roça com Victória Villarim, Jakelyne e Raissa Barbosa, fez uma revelação ao peão Lucas Selfie. Ele reclamou da postura do participante Biel no reality e avisou o que, se voltar da roça e se tornar o próximo fazendeiro, vai indicar o cantor para a seguinte roça de "A Fazenda 12".

"Que moleque nojento. Eu vou nele sem dó se eu volto fazendeiro", disse Lipe.

