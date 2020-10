Reynaldo Gianecchini e Marieta Severo no 'Encontro' Reprodução

Por O Dia

Rio - Reynaldo Gianecchini participou do "Encontro com Fátima Bernardes", da Globo, nesta quinta-feira. Durante a atração, o ator recebeu um recado de Marieta Severo, com quem contracenou em "Laços de Família", seu primeiro trabalho na TV, e em "Verdades Secretas".

"Tive o prazer de acompanhar os primeiros passos na profissão do Giane e, logo de cara, percebi que ele veio para ficar. Cerca de vinte anos depois nos reencontramos em cena; depois de tia dele, virei amante, e percebi o ator maduro o qual se transformou, cheio de recursos. É um olhar de mãe mesmo, que sempre o acompanhou. Tenho muito orgulho desse ator que você se transformou", disse Marieta Severo.

Publicidade

Gianecchini se mostrou emocionado com a mensagem da amiga. "Eu tenho tanto amor pela Marieta... Em Laços de Família eu fiquei tão encantado por ela, interpretava com tanto brilho, tanta facilidade. Eu aprendi muito com a Marieta, absorvi muita coisa dela. Em Verdades Secretas eu já estava mais à vontade, mais relaxado, e pude desfrutar mais. Como é bom poder desfrutar da convivência dela, é uma mulher elegante, divertida e generosa. Afeto eterno por ela", afirmou.