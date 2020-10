Marcos Mion cai no choro em ’A Fazenda’ Reprodução / TV Record

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 08:08 | Atualizado 30/10/2020 08:18

Rio - Marcos Mion, apresentador de "A Fazenda", não segurou a emoção durante o programa desta quinta-feira. Após ouvir os apelos de Lipe Ribeiro, Tays Reis e Victória Villarim para permanecerem no reality show, Mion caiu no choro, ao vivo. O apresentador até tentou pedir ao público para votar no peão que gostaria que permanecesse no programa, mas não conseguiu.

"Eu tô emocionado, estou tentando me controlar, mas...os dias foram loucos, gente, eu não esperava. Era só o que me faltava agora", disse Mion, que chegou a perder a paciência com o diretor do programa, Rodrigo Carelli.

"Calma, Carelli...eu vou...programa emocionante, gente. É muita coisa que a gente passa aqui todos os dias, né? Então a gente vai ajudar você a votar", iniciou Mion, que mais uma vez perdeu as palavras. "Vai, vota aí, não consigo falar".

Entrou no ar, então, um quadro do reality show. Quando voltou ao ar, já mais calmo, Mion pediu desculpas. "Peço desculpas por não ter conseguido controlar a minha emoção, só quem já esteve aqui sabe a pressão que é".