Victoria Villarim foi a sétima eliminada de ’A Fazenda’ Reprodução / TV Record

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 08:50 | Atualizado 30/10/2020 08:51

Rio - Victoria Villarim foi eliminada de "A Fazenda" na noite desta quinta-feira. Em entrevista a Cabine de Descompressão, a ex-namorada de Eduardo Costa negou que seja "planta". "Eu acho que eu estava presente no jogo, mas não estava incomodada com ninguém. Não tinha motivo para me posicionar no começo. Sei que o público quer isso, mas eu estava viva no jogo. A única coisa que não fiz no início foi não ter uma intriga com alguém ou comprar briga", disse.

fotogaleria

Publicidade

Vic também fez algumas críticas a Raissa Barbosa e negou que só tenha se posicionado sobre ela quando foi conveniente. "Teve alguns momentos que eu deveria ter me posicionado pela Raissa, mas não falei por ser amiga. Mas eu sou assim, tô feliz e foi como tinha que ser. No momento de me posicionar, me posicionei", afirmou.

Lidi Lisboa

Publicidade

Victoria contou que a única pessoa que a irritou foi Lidi Lisboa e que tirando ela não teve problemas com mais ninguém. "Gente, a única pessoa que me incomodou desde o começo foi ela. Se tivesse alguma coisa que me incomodasse em outro, eu votaria. Ela é chata, reclama demais e colocava a casa pra baixo, até melhorou depois. É sério, eu não tinha nada com ninguém", garantiu.

Sté interesseira

Publicidade

Victoria também classificou Stéfani como interesseira. "A Stéfani já me imaginava que me decepcionaria com ela porque me decepcionei lá dentro sem saber o que tinha feito. Tínhamos um grupo desde o início e me afastei por causa da Raissa. Acho que ela é conveniente, interesseira e não é amiga. Não sinto verdade nela (...) Ela consegue ser fria para estar do lado de quem é inconveniente e deixar quem não interessa mais. É um jeito frio e maldoso dela", disparou.