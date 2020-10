Ludmilla Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 16:05 | Atualizado 30/10/2020 16:09

Ludmilla vai entrar no lugar de Emicida, no time de técnicos do The Voice+, com competidores maiores de 60 anos de idade. O anúncio foi dado pelo diretor Bobinho, no Instagram, nesta sexta-feira (30).

Nos stories, a cantora comemorou a novidade. "Quem é a nova jurada do 'The Voice'? Eu tô muito feliz! Eu estava muito ansiosa pra contar vocês. Vocês não têm noção do quanto é horrível pra mim saber das coisas antes e não poder falar nada, só quando chega o dia", disse Lud. E ela ainda deixou no ar que vem mais novidade por aí, mas que ainda não pode contar o segredo.



Segundo o colunista Fefito, do UOL, o motivo da saída foi conflito de agenda do rapper, que havia sido anunciado como membro da equipe na semana passada.



Também compõem o grupo o cantor Daniel, Cláudia Leitte e Mumuzinho.



A versão sênior do The Voice deve estrear somente em janeiro de 2021, com apresentação de André Marques.