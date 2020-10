SBT quer Datena na equipe de esportes Reprodução de vídeo

Por IG - Gente

Publicado 30/10/2020 19:08 | Atualizado 30/10/2020 19:08

Datena passou a semana internado em decorrência de um infarto por conta de complicações da sua diabetes. O apresentador voltou a apresentar seu programa "Brasil Urgente" da Band nesta sexta-feira (30).



Durante o programa, Datena conversou com Cátia Fonseca e falou sobre sua condição de sáude. "O diabetes é uma doença silenciosa, ela mata você sem que você perceba. Não subestime o diabetes", afirmou.



O apresentador também reforçou a importância de se manter monitorando a doença.



"Não deixe de ir no hospital pra fazer os exames regulares por causa do coronavírus. Você que tem problema sério, como eu, tem que ir no hospital. Porque senão você não morre de coronavírus, mas morre de outra coisa", contou Datena.



Ele contou que precisou passar por uma cirurgia para operar o pâncreas para retirar um tumor que se formou há algum tempo e fez seu corpo parar de produzir insulina.