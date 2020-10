Paolla Oliveira em 'A Força do Querer' Reprodução/Rede Globo

Por iG



São Paulo - O cerco está se fechando para Rubinho (Emílio Dantas) em "A Força do Querer". Em cena prevista para ir ao ar no capítulo deste sábado, na edição especial da novela das 21h da Rede Globo , Jeiza (Paolla Oliviera) reconhece a voz do marido de Bibi (Juliana Paes) em gravação de uma ligação suspeita.

Para complicar, Yuri (Drico Alves) mostra para Heleninha (Totia Meireles) uma foto de Rubinho com seu cúmplice.

Em outro núcleo, Cibele (Bruna Linzmeyer) se diverte com a tensão de Ruy (Fiuk). O rapaz presta um novo depoimento na polícia. Ainda neste capítulo, Cibele afirma a Dantas (Edson Celulari) que foi agredida por Ruy.

Já Silvana (Lilia Cabral) se prepara para passar a noite no jogo, o que preocupa Dita (Karla Karenina). Depois, Irene (Débora Falabela) comenta com Silvana que esteve sozinha com Eugênio (Dan Stulbach) em sua casa.

Ainda neste sábado, Zeca dá um ultimato em Jeiza sobre a decisão de ser madrinha do bebê de Ritinha. Mas a policial ficou comovida com o convite e confidencia a Allan que gostaria de aceitá-lo.