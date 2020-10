Por iG

Publicado 31/10/2020 11:52 | Atualizado 31/10/2020 13:43

São Paulo - Mariano tem se mostrado muito aliviado com a eliminação de Luiza Ambiel de "A Fazenda 12". Em conversa com Juliano Ceglia durante a festa que rolou até a madrugada desde sábado, o sertanejo afirmou que o ambiente estava melhor sem ela, comparando a modelo com um "câncer".

"É uma palavra pesada? É. Mas a Lu era um câncer aqui dentro". Os telespectadores do reality da RecordTV classificaram a declaração como maldosa. Os internautas ainda alertaram: "com câncer não se brinca".

Sabe quantas pessoas morreram hoje por conta do câncer? E nessa semana? E nesse mês? E nesse ano? Pois é. O Mariano não sabe. Pq se ele soubesse não usaria esse mal terrível para desrespeitar uma pessoa. #AFazenda12 #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/Z2SzJTx3tW — A Fazenda 12 (@afazenda__12_) October 31, 2020

Mariano não é homem o suficiente pra falar as coisas na cara dos outros. Meteu o pau no Biel pelas costas e agora está fazendo o mesmo com a Luiza Ambiel (que já foi eliminada). Eu teria vergonha de ser medroso e covarde nesse ponto.



CANCER NAO E BRINCADEIRA — Fran (@Fran_Comenta) October 31, 2020