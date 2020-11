'A Fazenda' Foto: Reprodução / Playplus

Por IG - Gente

Publicado 02/11/2020 20:14 | Atualizado 02/11/2020 20:14

Rio - Durante a Sunset Party, que rolou nesta segunda-feira em "A Fazenda 12", o peão Juliano Ceglia pediu para que Mateus Carrieri o cortasse da prova caso fosse para a roça. Segundo ele, o motivo é querer se testar.



"Provavelmente a gente vai para a roça, vamos ver o que o povo responde, se a gente voltar. Eu devo ir pelo 'resta um'", disse Mateus.



"Mas você faz a prova, pode me cortar da prova se quiser. Eu quero ir pra roça, eu quero me testar", disse Juliano para o peão. "Se eu for pra prova, eu vou para ganhar, aí eu vou ganhar e não vou testar. Eu estou precisando testar para ter um gás para voltar", explicou.



Ele afirma que entre os motivos do desânimo está a saudade dos filhos e problemas com a convivência com outros peões. “Não tô aguentando mais a galera”, disse.



“Se o povo quiser me trazer de novo, eu fico. Se não me trouxer, tá tudo certo também”, completou Juliano.