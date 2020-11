Por iG

Publicado 07/11/2020 09:26 | Atualizado 07/11/2020 09:39

São Paulo - O clima esquentou em "A Fazenda 12" na madrugada deste sábado. A festa deixou os peões bem animados e Raissa Barbosa e Lucas Maciel protagonizaram cenas de amor e ódio ao longo da noite. A situação começou a ficar quente quando ainda estavam na pista de dança e a modelo serviu um shot de bebida nos peitos dela para o youtuber. Depois disso, foi só ladeira abaixo.

Ao final da festa, Lucas estava bêbado na cama de Lipe conversando e Raissa decidiu colocá-lo para dormir. A vice miss bumbum agarrou o affair e o levantou, mas os dois começaram a brincar de lutinha. Nesse momento, alguns peões estavam entrando no quarto e Mirella resolver dar um conselho para os dois participantes que estavam no chão. "Vão transar", disse a cantora e deixou os dois meio assustados.

Os peões estava reclamando da bagunça de Selfie e Raissa tentou dar um jeitinho na situação!



— PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 7, 2020

A brincadeira continuou para fora do quarto, mas as câmeras do Playplus não mostraram tudo o que aconteceu. Só foi possível ouvir o youtuber reclamando que caiu no chão porque a modelo jogou água nele. Ele ficou deitado reclamando de dor na costela e Lipe foi ajudá-lo a arrumar a bagunça. "É louca e doida. Será que Tomou o remédio hoje, já?", disse Lucas sobre a participante que tem boderline. "Não fala isso, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, mas não fala isso", repreendeu o ex-participante de "De Férias com o Ex".

Estavam se amando não tinha nem 5 minutos pic.twitter.com/ONHVSoL3qL — Ana (@sosmsonhos) November 7, 2020

Na conversa com Lipe, o youtuber decidiu que irá se vingar do tombo que levou. Ele decidiu que vai jogar cocô na vice miss bumbum e foi comunicar isso para ela. "Eu tenho uma promessa com o Brasil. Se você jogasse água em mim, eu te jogaria bosta. Então, vou te jogar bosta. Eu preciso cumprir a minha palavra. Vai ser só na carinha. É máscara de argila. Quando eu subir da jumenta, eu vou pegar um pouquinho", falou Lucas.

Lipe ficou indignado com a brincadeira de Selfie e Raissa... Olha só!



— PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 7, 2020

Raissa ficou um pouco assustada com a possibilidade de ficar com fezes de jumento na cara e tentou fazer o yotuber mudar de ideia, mas ele foi firme na decisão. Lucas também disse que estava com a costela machucada e a modelo sugeriu uma massagem para passar. "Tudo bem, você pode fazer a massagem. Mas eu vou jogar um cocozinho em você", ele respondeu e depois começou a beijá-la.