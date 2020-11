Por IG - Gente

A noite do último domingo (8) foi tensa para Mariano e Jake. A modelo, que ouviu um confissão tensa de Biel, teve uma conversa com Tays sobre os relacionamentos delas no reality. As peoas chegaram à conclusão de que precisam começar a dar prioridade para seus respectivos affairs, ao invés de se priorizarem, como estavam fazendo até então. A ex-miss Brasil foi falar dessa reflexão para o sertanejo, mas acabou deixando ele chateado e com lágrimas nos olhos.

Mariano chora em conversa com Jake Reprodução/Record TV

"Eu conversei com a Tatá e nós chegamos à conclusão de que nós estamos egoístas em não priorizar vocês", Jake começou dizendo. "Você me prioriza e ele prioriza ela. Visivelmente, você só tem eu para te salvar e ele só tem ela. Enquanto nós duas, eu tenho você e tenho ela. Ela também tem eu e tem ele. Vocês só têm a gente. Eu conversei com ela e falei que entre mim e o Biel, ela não precisa me salvar. A gente já bateu o martelo que se estiver na roça entre você e ela, eu salvo você. É egoísmo a gente pensar, por mais que tenha amizade, vocês dois só tem a gente, não tem mais para onde correr", a modelo continuou.

Mariano não gostou nada dessa conversa com Jake e desabafou sobre o que estava sentindo com os olhos já brilhando de lágrimas. "Não é correto falar: 'ah eu priorizo minhas amizades'. Para uma pessoa ser ficante e namorado, ela tem que ser amigo, tem que ser parceiro, tem que ser tudo isso. Por isso eu fiquei chateado, exatamente pelo que você falou. Aquele dia você soltou na sala 'sempre alguém vai salvar'. Não, não vai", ele disse e lembrou que foi o último a ser salvo em duas ocasiões e na outra foi para roça.

Jake se justificou dizendo que ela errou, da mesma forma como o cantor também cometeu erros no jogo. A modelo disse ainda que a pergunta feita por Mion na dinâmica, que motivou toda essa discussão, foi desconfortável, mas serviu para ela reavaliar as posturas no jogo e não errar no futuro.

Mariano ainda levou as atitudes da namorada para o lado pessoal e comparou que ela estava agindo dessa maneira por conta dos relacionamentos que teve no passado. "Eu não tenho culpa dos traumas que você teve, você também não tem culpa dos traumas que eu tive. Eu também tenho um monte de problema com ex-namorada. Você não pode generalizar", ele desabafou. Jake pareceu concordar com a reflexão. "Se eu não tivesse dormindo ao seu lado, você continuaria sendo a pessoa com quem eu tenho mais confidencialidade", ela completou.