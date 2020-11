Djamila Ribeiro no 'Roda Viva' Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 10:21 | Atualizado 10/11/2020 10:25

Rio - Djamila Ribeiro participou do programa "Roda Viva", exibido pela TV Cultura na noite desta segunda-feira, e disse que "o Brasil foi fundado em cima do sangue negro e indígena".

"Muitas vezes, no Brasil fica muito no repúdio moral contra o racismo. Então, uma pessoa muito conhecida sofre um ataque racista, as pessoas vão para as redes sociais e falam: 'nossa, em pleno século 21 o Brasil ainda é racista'", iniciou.

Publicidade

"Então falta muitas vezes ao brasileiro o entendimento do racismo como uma estrutura, a investigação sobre a origem social das desigualdades e de romper com essa visão que ficou, infelizmente, muito popular no Brasil porque foi feita para uma elite intelectual", concluiu.

Para ela, o ativismo negro foi "fundamental para a eleição de Biden e Kamala Harris" nos Estados Unidos. "A organização de muitas mulheres negras em cadastrar eleitores negros é inegável no próprio mapa. O quanto pessoas negras votaram mais nessa chapa democrata. Não que a gente acredite que isso vai ser a grande solução, ficou todo um debate nas redes de dizer que isso não ia mudar a realidade, mas a gente percebe que tem um valor simbólico da Kamala ser uma mulher afro-americana, a primeira vice, mas também não é necessariamente um lugar para o Biden, mas sim contra o Trump".

Publicidade

Djamila afirmou que o voto não foi um apoio a Joe Biden mas sim contrário ao que Trump representa. "Era importante tirar o Trump, um presidente fascista, um presidente que defendia a supremacia branca. E não que há uma identidade nessa mobilização negra em relação à vitória dos democratas. Mostra como a organização desses movimentos foi fundamental na eleição dos EUA".

Durante o programa, Djamila também afirmou que existe uma construção social de que a mulher negra deve ser "forte e guerreira", mas que isso só acontece por "omissão do poder público". "A gente tem que ser forte porque o estado é omisso. Naturalizar uma pretensa força da mulher negra é negar as violências sistêmicas às quais elas são vítimas historicamente. Esse lugar de mulher negra forte faz com que mulheres negras tomem menos anestesia, sejam menos tocadas no pré natal".

Publicidade

Djamila também falou sobre a situação do Amapá, que sofre com a falta de energia elétrica desde a semana passada. "Por mais que o conselho nacional já tenha alertado sobre a precarização do que acontece no Brasil, é um povo que vem sofrendo com uma série de questões, ainda mais com a invisibilidade".