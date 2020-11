Por iG

Publicado 13/11/2020 14:34 | Atualizado 13/11/2020 14:43

São Paulo - A cantora Paula Toller, de 58 anos, foi uma das convidadas no programa "Encontro", da TV Globo nesta sexta-feira. A jovialidade da cantora é assunto há alguns anos. Sempre que ela faz alguma aparição na TV, fãs alegam que ela não mudou nada desde os anos 1980, quando o Kid Abelha estava no auge.

No programa, Paula refletiu sobre a relação com a idade e afirmou que nunca foi impeditivo para que ela fizesse nada. “Idade eu tenho, mas não uso. Não serve para determinar o que faço ou deixo de fazer. Tenho um espírito juvenil, às vezes infantil, com as vantagens de ter experiência, muitos anos bem vividos. O que importa é ter saúde, cabeça boa”, disse Paula Toller.

A artista contou que mantém uma rotina saudável para manter a aparência e a rotina de shows, mas que se permite "enfiar o pé na jaca" de vez em quando.

No Twitter, o assunto se tornou um dos mais comentados do dia. Veja alguns comentários abaixo:

Paula Toller com 58 anos / Eu com 30 pic.twitter.com/7QGUxU83sa — Sou o Luiz (@luiz_ressaca) November 13, 2020

Paula Toller fala sobre como lida com a idade: “tenho, mas não uso”



Cantora tem 58 anos



#Encontro #PaulaTollerNoEncontro #FernandaGentil pic.twitter.com/mQgbZUvvZW — R. Tomaz (@retomz) November 13, 2020

A lindíssima Paula Toller:



1900 / 2020 pic.twitter.com/jiSYIteJf1 — Mood (@Li_Positive) November 13, 2020