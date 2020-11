Por IG - Gente

Teve helicóptero rondando a sede, prova que varou a madrugada, Carminha sendo citada por Marcos Mion no ao vivo e quebra de protocolo durante a saída de Lucas Selfie. Com a nona eliminação de "A Fazenda 12", é chegada a hora de fazer um balanço de tudo o que rolou na semana.

Vem entender tudo com o resumão que o iG Gente preparou:

Formação da roça

A semana dos peões que tinham qualquer rixa com Biel não foi fácil. Para o desespero deles, o cantor não só conquistou o título de Fazendeiro da semana, como também ganhou um poder extra ao vencer uma prova patrocinada pelo AliExpress na segunda-feira (9).

Por isso, na terça-feria (10), como Fazendeiro, ele indicou Jojo Todynho. A maioria dos peões votou em Mateus Carrieri, que puxou Lucas Selfie. Selfie, que tinha o poder vermelho em mãos, indicou Jakelyne Oliveira. Mas como reviravolta pouca é bobagem para o reality da RecordTV, o poder extra de Biel fez com que o funkeiro pudesse tirar Mateus da roça, colocando Raissa Barbosa no lugar. Pronto: a nona berlinda de "A Fazenda 12" estava formada.

Helicóptero na sede

Na quarta-feira (11), dia da Prova do Fazendeiro, o dia foi agitado na sede. Logo à tarde, um helicóptero sobrevoou a casa e MC Mirella e Raissa ficaram desesperadas. No PlayPlus, a cena, no entanto, foi cortada, assim como os microfones.

Os telespectadores lembraram do episódio do carro de som que foi até a sede para dar uma mensagem a Mirella e acusaram a produção da RecordTV de estar manipulando o jogo. Marcos Mion, no entanto, explicou que o helicóptero não levou mensagem alguma aos participantes e que, assim, o jogo seguiria normalmente.

Prova do Fazendeiro manipulada?

Na noite do mesmo dia, mais uma Prova do Fazendeiro aconteceu. Jakelyne Oliveira saiu vitoriosa da dinâmica, sendo a primeira peoa da edição a conquistar o título três vezes.

Entretanto, internautas que assistiam a prova pelo PlayPlus começaram a apontar que a mesma estava sendo manipulada. De acordo alguns, Jojo teria empatado com Jake. Outros acreditam veementemente na vitória da funkeira. No Twitter, vários internautas se pronunciara a respeito e pediram, novamente, mais transparência por parte da emissora localizada na Barra Funda.

Eliminação com "Avenida Brasil" e quebra de protocolo

Selfie foi o nono participante a deixar "A Fazenda 12" na quinta-feira (12), com 26,45% dos votos. Jojo Todynho foi a primeira a voltar à sede e foi a roceira que ganhou mais apoio do público, 39,58%. Logo em seguida, Raissa Barbosa voltou à sede, com 33,97% dos votos.

Como discurso para a eliminação, Mion citou a novela "Avenida Brasil", da Globo. O apresentador lembrou que Carminha, interpretada por Adriana Esteves, sempre culpava Rita, personagem de Débora Falabella, por tudo. "Mas voces nunca culparam a Rita", disse.

Passada a emoção da berlinda, ao saber que o apresentador citou novamente outra emissora, Mateus Carrieri o ironizou: "Ele adora a outra emissora [Globo]".

"Ele falou assim 'vou deixar uma frase de reflexão pra vocês. É de uma mulher guerreira, sofrida, passou um monte de coisa, mas ela botava a culpa na Rita. Tudo é culpa da Rita e vocês não. Vocês carregam a culpa mesmo sabendo que isso pode gerar consequência", contou Jojo. "Isso. Que a gente não culpa ninguém", acrescentou Raissa.

Emocionado, Selfie voltou à sede para se despedir dos colegas de confinamento. Isso, no entanto, é proibido e rendeu uma punição aos peões que ficaram em "A Fazenda 12".