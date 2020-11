Por IG - Gente

Publicado 14/11/2020 12:18 | Atualizado 14/11/2020 12:42

MC Mirella bebeu um pouco a mais, na última sexta-feira (13), e acabou dando trabalho para os peões de "A Fazenda 2020". Durante a noite, a cantora dançou onde não podia, caiu no chão e até ficou "com a pacota toda de fora".



Logo no início, MC Mirella subiu em um móvel e começou a dançar. Mariano pediu para ela descer, mas a cantora não atendeu, até que ele a alertou sobre estar mostrando demais: "Tá com a pacota toda de fora".

Após isso, enquanto Mariano e Lipe Ribeiro conversavam sobre a amizade de ambos no confinamento, a Mirella pediu ajuda por estar com as pernas doendo. "Então senta", aconselhou o sertanejo.

Entretanto, a cantora se desequilibrou e caiu sobre uma das cadeiras da decoração da festa. Ela acabou cortando o pé e precisou ser carregada até o sofá.

Horas depois, após Stéfani Bays ajudar a peoa a tomar banho e ir dormir, o perfil da cantora nas redes socais brincou com o acidente. "Mais um tombo para a lista". Assista ao momento.