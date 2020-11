L Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 08:42 | Atualizado 15/11/2020 08:43

Rio - Um mês após sua demissão do SBT, Lívia Andrade fez sua estreia no canal Multishow, da Globo, na noite deste sábado. Lívia comandou, ao lado de Mariana Rios, o reality show "Próximo Nº1 VillaMix", que escolherá um novo talento do sertanejo.

O episódio deste sábado foi o segundo da temporada. O primeiro episódio, no entanto, só foi transmitido no YouTube. No programa, a cada final de semana, dois artistas se apresentam no palco. O vencedor é apadrinhado por um sertanejo famosos. Neste sábado, o padrinho foi Gusttavo Lima.