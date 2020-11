Por O Dia

Publicado 21/11/2020 12:02 | Atualizado 21/11/2020 13:39

Rio - Thelma Assis se juntou a lista de artistas e famosos que protestaram contra o brutal assassinato de João Alberto , homem negro, de 40 anos, que foi espancado por seguranças de uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre. A vencedora do BBB 20, que apresenta a edição especial do "É de Casa" sobre o Dia da Consciência Negra deste sábado, fez um desabafo emocionante.