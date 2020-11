Luana Piovani sensualiza na chamada da série portuguesa ’O Clube’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 08:51 | Atualizado 23/11/2020 08:57

Rio - Luana Piovani aparece sensualizando de lingerie na chamada da série portuguesa "O Clube", em que viverá a personagem Michelle. A série sairá em Portugal pela TV SIC. Luana compartilhou com seus seguidores do Instagram um vídeo em que aparece dançando no teaser. "Vrau", escreveu a atriz na legenda do vídeo.

Luana recebeu vários elogios dos fãs e de amigos nos comentários. O ator português Carlos Oliveira, colega de elenco de Luana, também comentou a imagem. "Poderosa", escreveu. Na série, Luana Piovani, que tem 44 anos, vai interpretar uma garota de programa que tem 20 anos a menos que ela. A atriz já está se preparando e já foi ao dermatologista aplicar botox na testa para tirar as ruguinhas.