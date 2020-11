Mariano explica como foi acidente no 'Saltibum' Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 07:38

Rio - Mariano relembrou o acidente que sofreu quando participava do quadro "Saltibum", do "Caldeirão do Huck", na Globo, em 2016. Em conversa com Biel e Mateus Carrieri, em "A Fazenda", na noite desta segunda-feira, o cantor sertanejo falou sobre o assunto.

"Rachei a cabeça. Fiquei cinco dias na UTI. Foi feio", disse Mariano, que bateu a cabeça no trampolim da piscina durante o treinamento. "Caiu desacordado na água?", perguntou Biel. Mariano explicou que caiu ainda consciente, mas depois desmaiou. "Passei mal na ambulância", disse.