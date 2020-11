Jojo Todynho em A Fazenda Reprodução

Por O Dia

Em A Fazenda 12, Jojo Todynho se divertiu em um bate-papo bem descontraído com Stéfani Bays. A cantora abriu o jogo sobre o relacionamento que tem fora do reality.

"Tem que saber se quando eu sair daqui eu vou querer ele, né?", ponderou Jojo. "Tem isso. Aqui dentro os sentimentos mudam", concordou Sté.

"Tem que saber se eu vou querer ele. Embora eu fui safadíssima aqui, né?" divertiu-se a funkeira. "Uma safada discreta", brincou a digital influencer. "A pessoa só fez me*** no reality e ainda acha que tem direito de saber se é ela que quer. Gente, a autoestima é uma coisa assim".

Stéfani caiu na risada. "Nossa, se fosse por isso, eu tava ferrada. Olha de onde eu saí", disse ela, que participou do reality "De Férias com o Ex", da MTV Brasil. "Rapaz, lá é o antro mesmo da perdição. Nem o óleo ungido do Bispo Macedo ajuda", riu Jojo.