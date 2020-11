Jojo Todynho reprodução de vídeo

Publicado 24/11/2020 18:51 | Atualizado 24/11/2020 19:16

Jojo Todynho já deixou claro que sua paciência está curta para a formação da roça, nesta terça-feira, em 'A Fazenda 12'. A funkeira confessou para outros peões que está 'a ponto de bala'.

"A ponto de bala, já deixei bem explicado. Se me fazer pergunta idiota hoje o pau vai quebrar, hein, já tô deixando pronto. Pode ser quem for. Depois eu sou grossa, depois eu sou agressiva, mas é muito fácil ver defeito em mim. Eu tenho os meus defeitos, mas as pessoas falam como se não tivessem", destacou.

Quem também já se mostrou com os nervos à flor da pele foi Raissa. ""Estou com ódio, com raiva. Só que eu estou chorando para não explodir. Se eu não chorar, vou explodir. Porque a vontade de fazer merd* está no corpo todo, então é melhor explodir de raiva", disse a modelo para Lidi Lisboa. "Opa, somos duas", confessou a atriz.

