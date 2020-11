Elenco de 'High School Musical: O Musical: A Série' Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/11/2020 09:07

São Paulo - As novidades no Disney+ estão agendadas para entrar no catálogo sempre às sextas. E é o que vai acontecer nesta sexta-feira, dia 27, com a chegada do filme "Noelle", da série "Explorando Destinos", novos episódios de "The Mandalorian", "Sobrevoando", "Pixar na Vida Real", "Star Wars: The Clone Wars", "Diário de Uma Futura Presidente" e "High School Musical: O Musical: A Série", entre outros.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.