Esdras Pereira Reprodução Globo

Por iG

Publicado 30/11/2020 10:17 | Atualizado 30/11/2020 10:23

São Paulo - Nesta segunda-feira, em mais uma edição do "Bom Dia SP", telejornal matinal da Rede Globo para o estado de São Paulo, o repórter Esdras Pereira não aguentou e acabou se emocionando. Ele cobria uma homenagem às vítimas da tragédia em Taguaí, no interior de São Paulo

Além da homenagem, Esdras entrou ao vivo para informar sobre a morte da 42ª vítima do acidente. "Juliano Paulo Luiz não resistiu aos ferimentos e teve morte encefálica. Ele será velado hoje e o enterro deve acontecer às 13h00", iniciou o repórter.

Publicidade

"Conversei com algumas pessoas aqui Rodrigo... e o clima é difícil, as pessoas comparam até a tragédia da Chapecoense... é muito difícil ter o que falar, a gente acaba se emocionando", disse o repórter, que caiu no choro.

Ao notar a emoção de Esdras, Rodrigo Bocardi, comandante do "Bom dia SP", assumiu a cobertura. "Realmente, é um momento difícil. O que a gente deseja é força para todo mundo". Assista ao vídeo.

Publicidade

pic.twitter.com/Dfnxja8mMt Repórter Esdras Pereira se emociona ao cobrir homenagem às vítimas da tragédia em Taguaí #BomDiaSp