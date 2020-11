Jojo todynho reprodução de video

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 14:05 | Atualizado 30/11/2020 14:07

Em 'A Fazenda 12', Jojo Todynho, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro tentaram prever de como estaria o controle da pandemia da covid-19. Os ex-participantes do 'De Férias com o Ex', da MTV, acreditam que as coisas já estão melhores e quiseram saber se vacina contra a doença já está disponível. A funkeira, então, fez uma revelação: ela não pretende tomar a vacina.

A dupla se assustou com o comentário de Jojo. Mas ela explicou o motivo da recusa: "Vacina demora um tempo para ficar pronta. Da noite para o dia, vamos servir de ratinhos de laboratório", acredita.

Lipe disse que vai se vacinar: "Ah, eu tomo na hora". Jojo ficou assustada com a declaração dele e voltou a perguntar se ele tomaria a vacina. "Se tiver? Na hora! Vamos ver a merd* que vai dar", concluiu ele.