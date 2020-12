Jojo Todynho e Mateus reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 18:53

Mateus Carrieri quis saber mais sobre a vida e prática sexual de Jojo Todynho, na tarde desta segunda-feira, em 'A Fazenda 12', da Record.

Tudo começou quando o ator começou a repetir os adjetivos que Lidi Lisboa usou para descrever Jojo na última roça. "Você é espaçosa, folgada...".

A funkeira, então, quis saber o significado de folgada. "Que pede tudo pros outros", respondeu o fazendeiro. "Ah, mas peço mesmo", disse Jojo, que revelou que, em seus relacionamentos, seu parceiro deve agradá-la.

Mateus aproveitou e perguntou como ela é com os homens. "Eu cozinho, sento bem... Fazer algo por mim é pagamento", divertiu-se. "Como que é o bola gato?", questionou o ator. "Sempre muito bem feito", garantiu a cantora, que ficou surpresa com a curiosidade do amigo.

"Com carinho? Ou aquela coisa passando só pra dizer que fez", insistiu Mateus. "Venha cá o vosso reino. Que que isso. Se você quer a coisa bem feita, tem que fazer bem feito também. Tudo tem que ser recíproco", destacou Jojo.