Mayra Cardi e Luciana Gimenez Wellington Maques/Divulgação RedeTV!

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 14:06 | Atualizado 01/12/2020 14:07

Rio - Mayra Cardi revelou que se arrepende de ter exposto o ex-marido Arthur Aguiar nas redes sociais, ao contar sobre as traições e o abuso emocional e psicológico que teria sofrido dele, em entrevista ao Luciana by Night, desta terça-feira, às 23h30.

fotogaleria

Publicidade

A coach de emagrecimento disse que não dimensionou o quanto isso poderia prejudicar o pai de sua filha, Sophia, 2 anos. "Lógico que eu estava sofrendo com tudo, falei aquelas coisas com várias finalidades. Só que me arrependo porque não consegui dimensionar a consequência que isso teria na vida dele. E o negócio virou uma bola de neve. As pessoas, no direito delas, acabaram querendo brincar de juízas, 'vamos queimá-lo vivo, condenar a vida dele'", destacou.

Ela ainda se explicou: "Entendo que há uma importância muito grande em trazer esses assuntos à tona porque muitas mulheres passam por relacionamentos tóxicos, abusivos e aceitam menos ou o que não merecem. Mas houve uma consequência", avaliou.

Publicidade

Passada a separação, Mayra conta que perdoou Arthur. "Hoje, ele é um super pai. Ele realmente mudou, e as pessoas não acreditam, não aceitam. É muito difícil acreditarem na mudança, principalmente no caso dele, que foi tão exposto.".