Raissa Barbosa reprodução internet

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 20:10 | Atualizado 01/12/2020 20:10

Parece que Raissa Barbosa está disposta a ficar amiga de MC Mirella fora do confinamento de 'A Fazenda 12'. Ao responder algumas perguntas dos fãs, através de seu Instagram Stories, nesta terça-feira, a 11ª eliminada do reality rural disse que quer conversar com a funkeira.

"A gente ainda não conversou, tem toda aquela situação que eu fiquei sabendo, teve advogado, teve o pai dela, teve várias pessoas que se meteram nessa nossa briga, amizade. A nossa amizade teve vários altos e baixos. A gente se perdoou, ela me perdoou, eu perdoei ela...A gente precisa conversar, mas tô aberta sim. Só que como vocês sabem, é uma correria, ainda não tive tempo pra nada", confessou.

Vale lembrar que as duas protagonizaram um dos maiores barracos desta edição. E sobre a questão do pai de MC Mirella, Antônio Octavio foi acusado de vazar fotos íntimas de Raissa Barbosa na web.