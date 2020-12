Marcos Mion é o apresentador de ’A Fazenda’ Reprodução

Publicado 02/12/2020 13:15 | Atualizado 02/12/2020 13:25

São Paulo - Por que participar de um reality show com o porte de "A Fazenda é tão tentador? A coluna do Leo Dias, do "Metropoles", levantou os valores que fazem os olhos de tantos artistas brilharem, mesmo com a possibilidade de não ganhar o prêmio final.

Para começar, cada um deles tem cachê fixo: R$ 70 mil garantidos. A parti disso, essa quantia vai aumentando a cada dia que os peões passam lá dentro. Isso porque eles embolsam mais R$ 1 mil para cada ação ou prova com menções a marcas patrocinadoras.

Essas provas, inclusive, podem ser outra fonte de renda para quem se dispôs a ser filmado cuidando de bichos e causando barracos 24 horas por dia. Só nessa edição, já houve quem tirasse R$ 60 mil, além do cachê, por causa delas.

Ainda que os valores sejam altos, é bom lembrar que tudo que eles ganham tem 25,5% de abatimento por causa dos impostos. Por incrível que pareça, ficar até o fim não é tão vantajoso quanto parece. Pelo menos se você não for o vencedor que levará R$ 1,5 milhão para casa.

Quem fica e não ganha a bolada milionária finda perdendo dinheiro da demanda publicitária que é gerada aqui fora ainda durante a exibição. Para se ter uma ideia, tem ex-peão ganhando R$ 8 mil apenas por um Story publicado no Instagram. Como dito antes, uma ação dentro da casa rende R$ 1 mil e elas são limitadas a, no máximo, duas por dia. Na matemática rural, quem sai do programa em dezembro sem R$ 1,5 milhão de reais perde o timing dos publiposts.