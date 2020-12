Emílio Dantas e Fabiula Nascimento são Clara e Francisco em 'Amor e Sorte' Globo/ Sergio Zalis

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 15:22

A série 'Amor e Sorte', sucesso na TV Globo, vai ganhar as telinhas do canal GNT, a partir desta quarta-feira (02).



Com o foco na quarentena, devido à pandemia de coronavírus, a série traz histórias sobre as dores e as delícias de relacionamentos nessa situação de isolamento social. São quatro histórias, que abordam desde relacionamentos amorosos a familiares.



A série foi criada por Jorge Furtado durante a pandemia, e será exibida semanalmente a partir das 22h, no GNT.