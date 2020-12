Marcos Mion, apresentador do reality 'A Fazenda' Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 16:08

A brincadeira com os desejos dos fãs para que Raissa Barbosa entre no próximo Big Brother Brasil rendeu um pedido inusitado de Marcos Mion.



O apresentador, a ex-peoa e Lucas Selfie participaram de uma live nesta terça-feira (01), após a edição ao vivo de 'A Fazenda'. O assunto sobre o BBB surgiu e Mion deu a deixa: "Por favor, chama o Tiago Leifert de Mion! Sou chamado de Bial todos os anos", brincou.



Raissa deu risada e comentou que se surpreendeu quando soube que até Boninho, diretor da Globo, respondeu a um comentário de uma fã dela. "Conseguiram chamar a atenção até do Boninho, fizeram ele responder. Ele disse que respeitava a torcida. Eu fiquei chocada", revelou a morena.



Porém, apesar dos pedidos, Raissa garante que não está preparada para encarar outro reality tão cedo. "Agora não tenho condições psicológicas", avisou a ex-peoa.



Mion alfinetou: "Se o Boninho bater o telefone aí, duvido que você vai falar não!". Raissa prometeu que chamaria Leifert pelo nome de Mion, caso entrasse um dia. "Vou falar: 'aô, peãozada!'", completou.