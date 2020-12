Ana Maria Braga dá seu apoio a Fátima Bernardes: ’esse susto vai passar logo’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 11:56 | Atualizado 03/12/2020 12:01

Rio - Ana Maria Braga aproveitou o "Mais Você" desta quinta-feira para dar seu apoio à apresentadora Fátima Bernardes, que descobriu um câncer de útero em estágio inicial. Ana Maria Braga relembrou que também enfrentou o câncer algumas vezes e que, apesar do susto, Fátima vai superar a doença.

fotogaleria

Publicidade

"Parece muito assustador. Mas ainda bem que você descobriu no estágio inicial. Descoberto na fase inicial, as chances de cura aumentam", disse. "Sei que dentro de você tem uma força que nem você imagina que tem. Isso aparece quando você se vê diante de um problema e sabe que pode superar. Sei que você é essa mulher e vai estar de volta já, já. Esse susto vai passar logo", completou.

Fátima Bernardes anunciou que foi diagnosticada com um câncer no útero nesta quarta-feira. A apresentadora contou que precisará ficar um tempo afastada do "Encontro" para fazer a cirurgia.