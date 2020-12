Patrícia Poeta substituiu Fátima Bernardes no ’Encontro’ Reprodução

Por iG

São Paulo - Após Fátima Bernardes anunciar que foi diagnosticada com câncer no útero, Patrícia Poeta foi escalada para substituir a apresentadora no "Encontro". Nesta quinta-feira, ela já abriu o programa homenageando a colega.

"A gente começa o programa de hoje falando da doença da Fátima, que pegou todos nós de surpresa. Confesso que estou aqui, ainda processando a informação", disse Patrícia Poeta.

"A Fátima é uma pessoa extremamente cuidadosa, faz sempre exames de rotina e é uma mulher extremamente guerreira também. Eu digo isso porque... depois da descoberta, que foi ontem, ela teve o trabalho de informar as pessoas que ela ama e que amam ela. Ela, inclusive, escolheu uma foto, que eu acho que representa muito quem é a Fátima", seguiu ela, fazendo referência à publicação que Bernardes fez para anunciar o câncer.

Na postagem feita pela apresentadora, além do texto, ela aparece com roupa de mergulho encarando o mar. Sobre isso, Patrícia Poeta refletiu. "No primeiro momento que vi a postagem, eu pensei: essa é Fátima Bernardes, que está ali e vai enfrentar o desafio, sempre com força e esperança. Eu fiquei muito emocionada. Então, o que eu quero dizer é que você se sinta extremamente acolhida por todos nós nesse momento Fátima".

André Curvello, co-apresentador do programa, aproveitou o momento para dar mais detalhes da foto. "Era de um desafio do 'Encontro', ela não nadava, topou o desafio e foi. Acho que ela escolheu essa foto porque isso [a doença] é um desafio para ela. Acho que agora ela vira uma referência de luta para todos".