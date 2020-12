Eliminação de Jakelyne Oliveira teve citação de discurso de Pedro Bial por Marcos Mion Reprodução

Por iG

Publicado 04/12/2020 08:15 | Atualizado 04/12/2020 08:15

São Paulo - Jakelyne Oliveira foi a décima segunda participante a deixar "A Fazenda 12" nesta quinta-feira em roça com quase 1 bilhão de votos -- recorde da temporada. Jojo Todynho foi a primeira a voltar à sede depois que Marcos Mion anunciou sua permanência com um discurso citando o 'BBB' e fazendo uma homenagem a Pedro Bial. Biel voltou logo em seguida.

Do total de votos, 39,28% foram em Jojo Todynho. Biel recebeu 33,52% dos votos e Jake apenas 27,20%. Na última terça-feira, na formação da roça, a Miss Brasil foi indicada pelo Fazendeiro, Mateus Carrieri. Jojo foi indicada por Lidi Lisboa, que tinha o poder verde em mãos, e Biel o mais votado.

Antes da eliminação, Mion fez questão de causar polêmica entre os roceiros. Ele perguntou qual era a última prioridade de cada um dos peões que ocupavam os banquinhos da berlinda. Jojo citou, sem pestanejar, Lidi e Biel.

Jojo responde quem é sua última prioridade no jogo #EliminaçãoAFazenda



Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/XonEzep7w3 — A Fazenda (@afazendarecord) December 4, 2020

Jake também foi certeira ao dizer que Mateus não é mais a sua prioridade. "Estou aqui por causa dele, não me arrependo de todas as vezes que eu pedi para a minha torcida apoiar ele, mas, neste momento, com toda a certeza do mundo, ele não é mais a minha prioridade", disse.

Jake também responde à pergunta de Mion e escolhe Mateus como sua última prioridade #EliminaçãoAFazenda



Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/E2FBU0iUD6 — A Fazenda (@afazendarecord) December 4, 2020

Já Biel deu uma sabonetada, dizendo que todos contam com sua torcida, mas que não tem muita afinidade com Jojo e que, por isso, ela seria sua última prioridade. O cantor disse ainda que, com certeza, sua prioridade dentro do reality é Tays Reis, com quem tem um romance.

Mion admitiu que, para o discurso de eliminação de Jake, fez uma colcha de retalhos com vários trechos de discursos de Pedro Bial, que esteve durante anos à frente do 'Big Brother Brasil', reality show da Globo. "Paredão de Alemão e Siri, pode sair qualquer um, mas quem está na casa ficará com a presença da ausência...Dito pelo Pedro, aquele que estava antes de nós, Bial", disse o apresentador da RecordTV.

Confira um dos discursos de Pedro Bial que foi citado por Marcos Mion nesta eliminação em 'A Fazenda 12':