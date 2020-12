Vanessa Hudgens Reprodução Instagram

A MTV revelou a lista de prêmios, performances musicais e homenageados do especial MTV Movie & TV Awards 2020: Os Melhores de Todos os Tempos . Na próxima segunda-feira, 07 de dezembro, a partir das 21h30, Vanessa Hudgens estará no comando desse programa que irá relembrar e homenagear os maiores e melhores momentos do cinema e da TV, desde anos 80 até os dias de hoje.

Exibição: segunda-feira, 07 de dezembro, às 21h30, na MTV e Paramount Network.



Confira os homenageados do MTV Movie & TV Awards 2020: Os Melhores de Todos os Tempos:



• Kevin Bacon



• Kristen Bell



• Selma Blair



• Jamie Lee Curtis



• Gal Gadot



• Sarah Michelle Gellar



• Kevin Hart



• Jason Segel



• William Zabka



Confira as celebridades confirmadas para apresentar os prêmios:



• Jacob Bertrand



• Neve Campbell



• Sofia Carson



• Lily Collins



• Derek Hough



• Peyton List



• Xolo Maridueña



• David Spade



• Maddie Ziegler



Performances musicais:



• Sia e Steve Aoki com Travis Barker



O MTV Movie & TV Awards 2020: Os Melhores de Todos os Tempos irá celebrar desde os atores mais aclamados até as cenas que tiraram o fôlego da audiência. Vanessa irá apresentar as categorias mais irreverentes, incluindo Rainha do Grito, Melhor Beijo, Melhor Dança, Término de Namoro mais marcante, Gigante da Comédia, Lixo ao Luxo e Dupla de Dinâmica. O especial vai trazer também informações exclusivas sobre algumas das estreias mais esperadas para 2021.



Aliás, para o próximo ano, a MTV confirmou que o MTV Movie & TV Awards voltará com um evento que irá durar um fim de semana inteiro. Mais detalhes serão anunciados, em breve.



Os produtores executivos do MTV Movie & TV Awards 2020: Os Melhores de Todos os Tempos são Bruce Gillmer, Wendy Plaut e Vanessa Whitewolf da MTV, o cofundador do Den Of Thieves, Jesse Ignjatovi e Barb Bialkowski. Jackie Barba e Alicia Portugal são os executivos responsáveis pela produção. Lisa Lauricella atua como executiva de talentos musicais.