Por O Dia

fotogaleria

Erick destacou conteúdos aguardados pelo público como “Verdades Secretas II”, as novas temporadas dos originais “Arcanjo Renegado”, “A Divisão”, “Desalma”, “As Five” e a quinta temporada de “Sessão de Terapia”, que terá Rodrigo Santoro como o terapeuta. Antecipou também projetos novos como o documentário “Dr. Castor” - história não só do personagem Castor de Andrade, mas da contravenção no Rio de Janeiro , “ Caso Evandro”, série em 8 episódios que trata das circunstâncias do desaparecimento do menino Evandro e joga luz sobre como são feitas as investigações policiais no Brasil, além de documentários de música com as cantoras Lexa e Ludmilla.Séries internacionais como a exclusiva “Por que as mulheres matam?”, estrelada pela Lucy Liu, a aguardada “Wynonna Earp” e as novas temporadas de “The Good Doctor”, “Nancy Drew”, entre outros hits, também estão previstos para fazer parte do catálogo da plataforma no próximo ano.O projeto de resgate de novelas, que se tornou um fenômeno no Globoplay, será enriquecido com minisséries e temporadas de Malhação. Serão dezenas de títulos, entre eles “Chocolate com Pimenta”, “Vereda Tropical” e novelas dos anos 1970 como ”Pai Herói” e “Pecado Capital”.Além das novidades, Erick dividiu com os visitantes do espaço virtual um balanço deste ano tão atípico como o de 2020, destacando as principais ações da plataforma que, mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia, lançou 13 títulos originais. Conteúdos totalmente aderentes ao público brasileiro e com uma variedade relevante de temas e gêneros como o drama sobrenatural “Desalma” e séries documentais de grande sucesso como “Sandy & Júnior” e “Em Nome de Deus”.Também foram lembrados projetos inovadores lançados neste ano e que se tornaram um marco para o mercado e para o próprio Globoplay, que se consolida como uma ferramenta fundamental no movimento D2C da Globo ao implementar o pacote Globoplay + canais ao vivo e também a sua primeira parceria internacional com a Disney+ no combo que une os dois serviços de streaming em uma única assinatura.O painel que aconteceu na Arena Globoplay, dentro do estande virtual criado pela plataforma para a CCXP, totalmente imersivo, composto por um cenário virtual divido em quatro cidades que trazem elementos de conteúdos que fazem parte do portfólio: “Vem aí Globoplay!” “Experiências”, “Você no Globoplay” e “Arena Globoplay”. Uma experiência 360, onde o público escolhe sua jornada através do Globoplay.com/CCXP , para navegar da forma que quiser.Confira as próximas atrações do Arena Globoplay:Dia 5/12Conteúdos on demandReceitas: Um bate papo com os chefs Katia Barbosa, Raiza Costa e Joaquim Lopes (moderador)Influencers: Criando Conteúdos, com Babu Santana, Thaynara OG e Leonardo Baptista (moderador)Casais que amamos: com Leticia Spiller, Marcello Novaes, Juliana Paiva, Felipe Simas e Cissa Guimarães (moderadora)Prêmio eSports Brasil 2020: Nyvi Stephan, Everaldo Marques, Camilota, Gordox e Jodar (moderador)PRIMETIME19h30: Olimpíadas de TóquioJoana Thimoteo, Fabiana Alvim, Carlos Gil e Marcelo Barreto (moderador)Dia 6/12Conteúdos on demandFutebol Move, com Nadine Bastos, Grafite e Karine Alves (moderadora)Sessão Podcast: Alerta Spoiler!, com Fernando Caruso e Jaiê SaavedraBugados, com André Catarinacho, Luca Paiva Mello, Sienna Belle, Gabriel Miller, entre outros nomes do elenco, e Nathalia Rosa Praça (moderadora)PRIMETIME19h30: Cada um no seu quadrado, com os humoristas Dani Calabresa, Paulo Vieira, Marcos Veras e Fernando Caruso. Vídeo de abertura: Tichina (Todo Mundo Odeia o Chris