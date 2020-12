William Bonner e Renata Vasconcellos reprodução de vídeo

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/12/2020 17:15

William Bonner e Renata Vasconcellos, apresentadores titulares do Jornal Nacional, anunciaram que saíram de férias ao fim do JN exibido na noite da última sexta-feira, dia 4. A previsão é de que ambos retornem ao telejornal em 28 de dezembro.



"Eu tenho a sensação de que faz anos... Na verdade, faz alguns meses que eu virei aqui, na hora de encerrar o Jornal Nacional, e falei assim: 'tá cansada, Renata?'", introduziu Bonner.



Vasconcellos respondeu: "Eu me lembro. Acho que a gente merece um pouquinho de descanso."



"A gente está contando os dias, mas chegou a hora. A gente está se despedindo aqui hoje, dizendo que, depois do Natal, no dia 28, a gente vai estar de volta depois de um período de três semanas de férias porque a gente está precisando", concluiu Bonner.



Na próxima semana, o Jornal Nacional deve ser apresentado por Ana Luiza Guimarães e André Trigueiro.



Recentemente, William Bonner e Renata Vasconcellos foram intimados a depor à Polícia Civil do Rio de Janeiro na investigação sobre suposta desobediência à decisão judicial que proibiu a Globo de divulgar informações a respeito da investigação do esquema de "rachadinha" que, segundo o MP-RJ, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) praticou enquanto era deputado estadual.