Ana Maria Braga se emociona ao rever participação de Tom Veiga no 'Mais Você'

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 13:15 | Atualizado 07/12/2020 13:17

Rio - Ana Maria Braga se emocionou no "Mais Você" desta segunda-feira. O programa exibiu a reprise de uma receita em que Tom Veiga aparecia interpretando o Louro José. Tom morreu há um mês, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico.

"Quando levanto, além da saudade infinita, eu ainda não realizei essa história. Não caiu a ficha ainda. Eu falo: 'deve ser um pesadelo, não é verdade, esse menino não foi embora'", disse a apresentadora com os olhos cheios de lágrimas.

Tom Veiga morreu no dia 1º de novembro, aos 47 anos. Recentemente, a apresentadora revelou que sonhou com o amigo. "Eu sonhei com o Tom e, segundo o meu sonho, ele foi muito bem recebido lá. Lembra que Nossa Senhora disse que ia receber ele lá na portaria?", disse Ana Maria Braga.