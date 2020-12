Fábio Assunção e a mulher, Ana Verena Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 07:33

Rio - O ator Fábio Assunção, de 49 anos, comentou a diferença de idade entre ele e a mulher, Ana Verena, de 27, durante participação no programa "Papo de Segunda", do canal GNT.

fotogaleria

Publicidade

"O amor é tão louvável. Os encontros são tão potentes. É muita falta do que fazer ficar julgando se é mais novo ou mais velho. Quando vejo duas pessoas que se gostam, é um acontecimento. Estou com 49 anos, e a Verena com 27, é um encontro de ideias. Tem pessoas mais infantis com 27 e que não estão abertas ao novo, eu com 49 estou aberto a viver coisas novas", disse o ator ao apresentador Fábio Porchat.

"As relações sendo verdadeiras, elas devem acontecer. Estou sempre saudando o amor, a liberdade e a possibilidade dos encontros", completou.

Publicidade

O ator também comentou as mudanças pelas quais passou neste período de isolamento social e pandemia. "A grande transformação que eu tive este ano foi mais espiritual, mais do que perda de peso. Me desprender dos excessos, do que, de fato, eu preciso me alimentar... Já tive muitas mudanças físicas em termos de personagens, mas em março, quando eu parei de gravar, continuei com os treinos e isso foi aprofundando meu autoconhecimento, o funcionamento do meu corpo e aí veio mais equilíbrio, menos ansiedade", disse Fábio, que perdeu 30kg.