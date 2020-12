Jojô Todynho reprodução internet

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 08:50

Rio - Jojo Todynho fez um longo desabafo, nesta terça-feira, sobre padrões de beleza impostos pela sociedade e relatou diversos casos de bullying virtual contra ela. Durante uma conversa com Mariano e Tays Reis, na área externa de "A Fazenda 12" , ela revelou ter sofrido gordofobia.

"Vocês não têm noção do que eu passo. Eu sou a pessoa que mais sofre bullying na vida. O pior nem é isso, o pior são esses perfis de fofoca do Instagram que pega uma foto minha e fica comparando", contou Jojo, que chegou a processar um perfil do Instagram que incentivava a gordofobia ao comparar o corpo dela com ao da cantora Iza.

"Tiveram as mulheres comentando 'gorda, não tem vergonha? Se acha' e não sei o que. Gente, se eu não me achar, vou esperar quem se acha por mim?", indagou aos outros peões. Em seguida, relatou o resultado do processo judicial.

"Se você quer ter o corpo da Iza, malha, faça dieta, cirurgia para ter o corpo dela. Cada um tem seu corpo, seu biotipo. Eu não vou me diminuir para caber em alguém. A própria Iza não gostou. O Juiz entendeu que o perfil estava induzindo as pessoas a fazerem ataque de bullying. É o que mais tem na internet", disse.