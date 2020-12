Zorra estreia temporada de inéditos com novidades no elenco e produção remota Globo/Divulgação

Publicado 09/12/2020 10:43 | Atualizado 09/12/2020 15:00

São Paulo - O humorístico "Zorra" saiu da grade da programação da Globo sem direito a despedida. Segundo o colunista Fefito, a rápida extração tem relação direta com a repercussão do caso de assédio envolvendo Marcius Melhem, ex-diretor de entretenimento da emissora. A última edição foi ao ar no sábado (06).

Ao que parece, a preocupação com o caso tomou tamanha proporção que, após muitos pedidos, a Globo falou sobre o assunto no "Jornal Nacional". À situção, a emissora declarou que está investigando o caso internamente e que, por isso, não pode comentar o episódio no momento.

O "Zorra" já estava marcado para terminar em outubro, mas a data da última edição não tinha sido divulgada. De acordo com Fefito, a retirada do programa faz parte de uma "limpeza" da emissora em tirar tudo que passou pelas mãos ou teve participação de Melhem. Nem mesmo o quadro "Isso a Globo Não Mostra" ou o remake de "Escolinha do Professor Raimundo" se salvaram.

Um novo humorístico está sendo desenvolvido sob o comando de Antonio Prata pelo canal. A estreia está prevista para maio. Com o fim do "Zorra", o "Altas Horas" assumirá o lugar da atração e passará a ir ao ar mais cedo.

De acordo com a Comunicação da Globo, a saída do humorístico já estava prevista. "O fim da temporada do 'Zorra' já estava previsto, como comunicamos desde outubro. Inclusive, no dia 28 de novembro, exibimos uma chamada anunciando a exibição do 'Altas Horas' mais cedo em dezembro. Como temos divulgado desde outubro, a faixa horária do sábado à noite, onde está o 'Zorra', é um espaço dedicado ao humor, e será ocupada por um novo programa em 2021".