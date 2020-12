Britto Jr e Marcos Mion Reprodução

Por iG

São Paulo - Britto Jr voltou a comentar "A Fazenda 12". O ex-apresentador do reality show já disse que se diverte vendo as confusões no programa e tocou no assunto novamente após o rolo que deu com a última Prova do Fazendeiro, pois os pões tiveram que refazer a prova por conta de uma falha da produção. O antigo funcionário da Record TV não deixou de tocar no assunto e de quebra ainda criticou o diretor da atração, Rodrigo Carelli.

"Carelli, é só carelada! Descobriram uma tática nova de ganhar audiência: O público adora ver uma mancada atrás da outra", escreveu Britto Jr no Twitter. Em outra ocasião, o apresentador também se disse surpreso em como a equipe do programa consegue deixar esses erros passarem, mesmo com tantas pessoas assistindo.

Na última confusão que rolou em "A Fazenda", a última etapa da Prova do Fazendeiro precisou ser refeita. Jojo Todynho, que ganhou na primeira versão, teve que passar o chapéu para Stéfani. Após isso, a Roça foi formada por Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Mariano.