Stéfani Bays Reprodução/Record

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/12/2020 13:56

São Paulo - Stéfani Bays é a última fazendeira da edição deste ano do reality show da Record TV. Ela competiu pelo chapéu do poder com Jojo Todynho e Lipe Ribeiro e conquistou a imunidade na roça de "A Fazenda". Porém, a prova, que foi realizada nesta quarta-feira, gerou polêmica e repercussão nas redes sociais. Isso porque o resultado teve de ser revisto pela produção do programa.