Mariano participa da ’Cabine de Descompressão’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 07:31 | Atualizado 11/12/2020 07:42

Rio - Mariano foi o 13º eliminado de "A Fazenda", na noite desta quinta-feira. O cantor participou do "Cabine de Descompressão", um programa na Web, e confirmou que disse a Biel que tinha alguém fora do reality show. Dentro do programa, Mariano se envolveu com Jake.

"Então, eu falei isso com a Jake logo no começo que a gente começou a ficar, que eu tinha uma pessoa aqui fora. Eu não tinha um relacionamento, um namoro, mas eu nunca tô sozinho, na verdade. A gente sempre tem alguém", disse Mariano.

"Inclusive, a Luiza [Ambiel] eu presenciei falando que tinha uma pessoa que ficava aí fora e não era um relacionamento. Eu realmente comentei isso na festa e não lembro com quem foi. Agora vendo vídeo foi com ele [Biel], eu comentei, mas jamais falei que era um namoro", garantiu, ao ver um vídeo em que Biel conta para Luiza Ambiel que Mariano tinha uma pessoa fora do programa.

Mariano disse que sempre jogou aberto com Jake. "Sempre falei que tinha uma pessoa aqui fora e, inclusive, falei pra Jake. Cheguei e falei 'poxa, tô um pouco chateado e provavelmente magoei alguém lá fora'. Isso foi verídico e falei pra ela. Quando ela fez toda aquela cena, já tinha falado com a Jake", disse.