O ator Chay Suede pode viver Ayrton Senna em série anunciada em maio pela Netflix, segundo informações do jornal O Globo. O ator, antes, retornará na pele de Domênico, na novela 'Amor de Mãe', que terá sua fase final prevista para ser exibida em março na Globo.

"É muito especial poder anunciar que contaremos a história que poucos conhecem dele. A família Senna está empenhada em fazer deste projeto algo totalmente único e inédito. E ninguém melhor do que a Netflix, que tem um alcance global, para ser nossa parceira neste projeto”, disse Viviane Senna, irmã de Ayrton, na época em que a série foi anunciada na Netflix, em maio.

Produzida pela Gullane, a série terá oito episódios e abordará a carreira de uma das maiores figuras do esporte nacional - desde seu início, até a trágica morte aos 34 anos durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, em 1994.

A história será gravada em inglês e português, com locações em diversas cidades do mundo. No Brasil, as filmagens acontecerão em São Paulo, na casa em que Senna nasceu.