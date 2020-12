Tays Reis Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 18:09

Rio - Na 'Live do Eliminado', desta quarta-feira, Tays Reis analisou o comportamento de Biel em 'A Fazenda 12', da Record, durante um bate-papo com Victor Sarro. No reality rural, os dois tiveram um affair.

fotogaleria

"O Biel é muito frustrado por tudo o que ele já passou, e ele entra num estado de defensiva muito grande, que as pessoas talvez não conseguem ter acesso, e nem conseguem ajudar, porque ele fica meio bloqueado", destacou a cantora.

Ela ainda falou sobre a 'fama de manipulador' do cantor dentro do jogo. "Não acho que ele seja manipulador. Eu acho que ele sabe se colocar bem e isso acaba intimidando as pessoas. Ele se coloca muito bem, ele se posiciona bem e talvez isso intimide as pessoas".

