Glória Maria no local do show do Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém Samuel Chaves

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 22/12/2020 15:30

Rio - O final do ano está chegando e, como manda a tradição, temos um especial do Rei Roberto Carlos, na Globo. A emissora reprisa, nesta terça-feira, "Emoções em Jerusalém", que foi gravado na Terra Santa e exibido originalmente em 2011. "Tenho um carinho muito especial por este show. Fico muito feliz em poder dividir com meus fãs as emoções vividas em Jerusalém”, festeja o Rei.

fotogaleria

Publicidade

Quem também está muito feliz com a reprise do show é Glória Maria, que acompanhou tudo bem de pertinho lá em Jerusalém. "A gravação e a apresentação desse especial foram alguns dos momentos mais emocionantes da minha vida profissional. A gente foi para Jerusalém, uma cidade sagrada. Gravamos em uma arena, um lugar espetacular, com toda Jerusalém ao fundo, ao ar livre. Foi uma noite de mais que emoção, foi uma noite de pulsação. O Roberto estava em estado de graça. Todo mundo sabe da religiosidade dele. Então, ele estava superemocionado de estar em Jerusalém. Como diz o Rei, 'foi um momento lindo'".

A apresentadora conta que ficou em choque quando o cantor a convidou para dançar com ele no palco. "Para mim foi mais lindo ainda, porque eu fui convidada para apresentar. E, como todo mundo sabe, o Roberto é aquela coisa perfeccionista, exigente demais. Ele exigiu que ninguém me falasse que em um momento qualquer, ia me convidar para dançar. Então, eu vivi um sonho. De repente, ele começa a cantar e me chama pra dançar com ele. O pessoal no ponto eletrônico 'vai pro palco' e eu acreditava que tinha feito alguma coisa errada. Não sabia o que eu tinha feito. Até que alguém me falou: 'vai pro palco que ele quer falar com você'. E eu disse: 'mas ele está cantando'. E aí eu fui e tive a surpresa dele me pegar e a gente começar a dançar. Então, foi realmente um dos momentos mais bonitos da minha vida. Ele cantou de uma maneira que desde há muito tempo ele não cantava. Ele estava maravilhoso, tudo estava maravilhoso. A plateia tinha judeus, muçulmano, brasileiro. Tinha de tudo. Foi um momento de confraternização, de espiritualidade fortíssima. Foi o momento, talvez, mais lindo emocionalmente da minha vida porque eu fiz milhões de outras coisas, mas esse momento eu nunca mais esqueci", garante.

Publicidade

Para Glória Maria, o sucesso do especial de Roberto Carlos todos os anos se deve ao fato de o cantor falar de amor. "O Roberto é eterno. Todo mundo gosta dele. O Roberto é um cara que fala de amor. E por enquanto, apesar da pandemia e de tudo o que está acontecendo no mundo, o amor ainda é o que move todas as coisas. Enquanto existir o amor, o Roberto vai estar ali presente. Ele fala de tudo aquilo que a gente gosta: felicidade, sofrimento, espera, procura, desencanto, expectativa. E quem é que não quer viver isso? Enquanto a gente tiver essa capacidade de amar, o Roberto vai continuar encantando".

Amigos

Publicidade

Roberto Carlos foi a primeira pessoa a ligar para Glória Maria quando ela saiu do CTI (Centro de Terapia Intensiva) após passar por uma cirurgia no cérebro, em novembro do ano passado. "Esse foi outro momento lindo. Eu tinha passado seis horas na cirurgia, fiquei 48 horas no CTI, e quando eu estava saindo, no corredor pra ir pro meu quarto, a minha acompanhante disse que tinha uma pessoa querendo falar comigo. Eu estava tonta, peguei o telefone. Alguém falou que era o RC. Eu não me toquei e quando eu peguei o telefone só ouvi 'Glorinha' e sabia que era ele. Então, foi a primeira pessoa que me disse 'você vai sair dessa, você não se preocupe, estou com você'. Foi realmente uma prova de carinho, de amizade, que era impensável. A gente é amigo há muito tempo. Temos uma conexão muito especial. Eu acho o Roberto uma pessoa extraordinária pelo conjunto da obra, pela vida dele, tudo que ele viveu. Então, a nossa relação é de alma. Eu tenho algumas pessoas na vida que eu quero ter sempre perto de mim e o Roberto indiscutivelmente é uma delas".